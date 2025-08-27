川普政府告马里兰州15法官遭到驳回 法官严批白宫

（法新社华盛顿26日电） 美国联邦法官柯蓝（Thomas Cullen）今天驳回川普政府对马里兰州15位联邦地区法院法官提起的诉讼，并严批白宫攻击司法体系的行为。

联邦地区法院法官柯蓝是川普在昔日首度执政时任命，他驳回的是由司法部提出、针对马里兰州所有15位联邦地区法院法官的罕见诉讼。

马里兰州联邦地区法院首席法官先前下令，要求川普政府在驱逐无证移民前，给予他们48小时的申诉时间。司法部随后提起诉讼。

司法部并未就这项命令向上级法院上诉，反而罕见地对马里兰州15位联邦地区法院法官提诉，指控他们「司法越权」。

这些法官全数列被告，平常在维吉尼亚州联邦地区法院任职的柯蓝被指派审理此案。

柯蓝在37页裁定书中表示，针对联邦法官提告是「前所未见且可能引发灾难」的举动，「如果行政部门确实认为被告的常设命令违法，应该利用所有联邦诉讼当事人向来可以采取的可靠途径：应该上诉」。

柯蓝也严斥白宫针对司法体系的攻击行为。

他提到，川普政府官员数月来形容全国各地的联邦地区法院法官是「左翼」、「自由派」、「激进」、「流氓」、「精神失常」等，甚至更难听的话。

他还说：「尽管政府三权分立之间存在一定程度的紧张关系，为我国宪政体制的特徵，但行政部门如此合力抹黑和责难做出对其不利裁决的个别法官，不仅前所未见，也令人遗憾。」