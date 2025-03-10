川普政府大砍联邦职员 科学家忧不利气候研究和公共安全

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（法新社华盛顿10日电） 在美国国家海洋暨大气总署工作逾10年的气象科学家狄里贝多，上周意外被美国政府开除。批评人士警告，裁员潮会导致飓风预报延误、阻碍气候研究，甚至打乱至关重要的渔业。

遭开除的40岁二宝爸狄里贝多（Tom Di Liberto）在国家海洋暨大气总署（NOAA）担任约聘雇人员逾10年，他在近2年前转为正职，工作内容与圣婴现象（El Nino）和反圣婴现象（La Nina）周期有关。

另一位担心丢饭碗而要求匿名的NOAA工程师透露，联邦政府裁员行动已造成影响，她所在的卫星预报团队，有半数人员因为是试用期员工而遭到开除，这代表未来若有卫星故障，将无法尽快恢复正常运作。

她还表示：「天灾来临时，民众恐怕无法及时撤离，他们可能失去财产或性命。」

目前NOAA约有700名员工遭解雇，但该机构尚未确认最终裁员人数。

被裁员的还有NOAA海洋酸化计画（Ocean Acidification Program）主管库里（Sarah Cooley），现年47岁的她指出，气候科学在川普（Donald Trump）第一个美国总统任期发展停滞，尽管各州和非营利组织努力填补这个缺口。

库里告诉法新社，「到头来，失去联邦职员可能造成极为广泛的影响」，虽然美国各州和慈善机构能资助研究，但他们无法驾驶飞机观测飓风或维持海洋探勘工作，至少达不到NOAA的水准。

NOAA科学家在海洋保育和渔业管理方面扮演要角，他们搜集鱼类资源数据并监测生态系统变化，以设定捕捞上限并制定其他政策。

非营利的海洋保育组织（Oceana）渔业专家布罗根（Gib Brogan）接受法新社访问时指出：「如果他们不在那里履行重要职责，这些渔业可能无法继续发展，今年可能不会开放（捕捞）。」

布罗根还警告说，这可能对沿海社区的经济造成严重影响。