川普政府审核居留权 扩及反美立场与社群媒体

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普（Donald Trump）政府今天表示，在审核申请人是否具备美国居留权时，将会审查他们是否抱持「反美」（anti-American）观点，包括在社群媒体上的言论。

负责处理在美居留或入籍申请的美国国籍暨移民局（USCIS）表示，将扩大审查申请人在社群媒体的贴文。

USCIS发言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）在声明中表示：「美国的福利不应提供给那些蔑视这个国家、宣扬反美意识形态的人。在美国生活和工作的移民福利始终是一种特权，而非权利。」

美国1952年制定的「移民和国籍法」（Immigration and Nationality Act）对反美主义有明确定义，当时主要针对共产主义者。

但川普政府已积极采取行动，拒发或撤销那些被视为与美国外交政策利益相悖者的短期签证，尤其是与以色列相关议题者。

最新公布的移民决策指引指出，当局也将审查申请人是否「宣扬反犹太（anti-Semitic）意识形态」。

川普政府指控，部分大学机构与大学生针对以色列在加萨走廊（Gaza Strip）攻势发起的抗议活动，带有反犹太倾向，不过许多抗议者否认这类指控。

美国国务院昨天表示，自国务卿卢比欧（Marco Rubio）今年1月上任以来，已撤销6000张学生签证。