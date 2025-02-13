川普政府提优离方案 麻州地方法院法官不挡了

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（法新社华盛顿13日电） 美国法官今天放行川普政府提供财务诱因让联邦政府公务员自愿离职的计画，成为川普大力削减联邦政府劳动力的一大法律胜利。

依据川普政府计画，多达200万名美国联邦政府公务员必须在6日午夜最后期限前，带着相当8个月薪资与津贴的补偿金自行辞职，否则可能遭当场解雇。麻州地方法院法官小乔治・欧图尔（George O’Toole Jr.）上周暂时挡下，今天解除限制令。

代表联邦雇员的工会已提起诉讼，企图阻止亿万富豪马斯克（Elon Musk）鼓励联邦雇员辞职以精简美国政府规模的计画。

目前尚不清楚有多少联邦雇员接受自愿辞职计画的提议，但白宫表示，截至7日已有超过6万5000人登记。

欧图尔表示，工会没有提起诉讼的资格，他的法院对此没有管辖权。

代表80万联邦工作人员、也是提起诉讼的工会之一的美国政府雇员联合会（AFGE）称此一裁决，是「为公务员争取尊严和公平的一次挫折」。

AFGE主席凯利（Everett Kelley）在声明中说：「但这并不是结束。重要的是，这项裁决并未顾及此一计画的根本合法性。」

凯利说：「我们依然认为，在没有足够资讯的情况下，强迫那些将自身奉献给公共服务的美国公民在短短几天内，决定是否要离乡背井、放弃职业生涯，去接受马斯克的无资金借据，这是非法的。」

凯利表示，工会律师正在评估下一步动作。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）