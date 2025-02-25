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川普整顿国防部高层 美军成政治镁光灯焦点

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普对五角大厦进行全面改组，不但开除高级军官，还将矛头指向数以千计文职人员，以寻求军方与他的优先政策一致。

军方高层地震让五角大厦成为政治镁光灯焦点，民主党人指责川普（Donald Trump）和国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）试图将军队政治化，以确保军队由效忠总统的个人所领导。

赫格塞斯接受「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）专访时表示，川普「有权选择他的重要国家安全和军事顾问团队」。

但联邦参议院军事委员会民主党籍资深议员利德（Jack Reed）认为：「川普和赫格塞斯试图将国防部政治化。」

利德在美国广播公司（ABC）政论节目「本周」（This Week）表示：「这是军队严重向下沉沦的开始。」

川普21日晚间宣布开除参谋首长联席会议主席布朗（Charles “CQ” Brown），参谋首长联席会议主席任期一般都是4年，而布朗上任至今还不到2年。

联邦众议院军事委员会（House Armed Services Committee）民主党籍资深议员史密斯（Adam Smith）表示，川普开除布朗以及数千名联邦员工，「并非因为他们不能胜任或工作不力，而是因为川普想要奉承者」

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