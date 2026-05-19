川普施压下 欧盟力拚对美贸易协议最终文本定案

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（法新社史特拉斯堡19日电） 欧盟希望今天就近一年前与美国达成的贸易协议敲定最终文本，以推动协议正式落实。耐心日益耗尽的美国总统川普已警告，若欧盟无法于7月4日前完成程序，将对欧盟商品加徵更高关税。

欧盟去年7月与华府达成贸易协议，将美国对多数欧盟商品课徵的关税订在15%，但协议最终文本至今仍待欧盟方面定案，令川普（Donald Trump）感到失望。

美国驻欧盟代表团昨天在社群平台X发文表示，「协议就是协议」，并强调欧盟「必须履行」川普与欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在苏格兰登拜里（Turnberry）达成的协议。

欧洲议会与各国谈判代表今天晚间将在法国史特拉斯堡（Strasbourg）会面寻求妥协方案，希望赶上川普设下的时限，并为一年多来的跨大西洋贸易争端划下句点。

若欧盟未能如期完成协议程序，川普已警告，欧盟必须准备面对「更高得多」的关税，并矢言将欧洲汽车及卡车关税从15%调升至25%。

欧洲议会贸易委员会主席朗吉（Bernd Lange）对磋商前景表示乐观，但他首先得使议会各党团达成共识。

欧洲议会最大党团、范德赖恩所属的保守派欧洲人民党（EPP）正积极推动落实协议，认为这对消除欧洲企业面临的长期不确定性至关重要。

议会第2大党团社会民主党团（S&D）的议员冯安兰（Kathleen Van Brempt）指出，他们将以「建设性方式参与」协商，但也会致力确保欧洲企业与劳工享有稳定、可预测且受到保障的环境。

协议争议焦点之一在于欧洲议会强化的「暂停条款」，若美方未来违反协议，将取消美国出口商享有的优惠关税待遇。

另一项争议则涉及所谓「日出条款」与「日落条款」，即欧盟方面的措施需待美方完全履行承诺后才生效，而协议若未于2028年展延，将自动失效。