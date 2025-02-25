川普晶片关税威胁 台湾矽盾面临考验

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（法新社台北25日电） 分析人士表示，美国总统川普威胁对半导体晶片施加关税，冲击台湾在此关键产业维持全球领衔地位的努力，以及台湾与重要支持者华府的关系。

香港城市大学国际贸易专家夏竹立（Julien Chaisse）评论：「台湾的经济安全高度仰赖其在半导体制造业的领导地位，台湾一直战略性地利用这项优势，维持自身在全球供应链的重要性。」

夏竹立说：「我认为川普（Donald Trump）的关税威胁使这项战略变得更困难复杂。举例而言，台湾可能面临妥协压力。」

台北「智璞产业趋势研究所」执行副总林伟智提到，川普施压可能加快台湾晶片制造转移至美国，但建造新厂房需要好几年时间。

台积电是全球最大晶片制造商，长期面临将更多生产基地移出台湾的要求。然而有人担忧，如果台企在海外建造太多工厂，台湾将失去「矽盾」保护。

科技研究公司TechInsights高阶研究员赫奇森（Dan Hutcheson）告诉法新：「他们的处境相当棘手。」

他谈到：「将一些制造业移（至美国）符合（台湾的）利益，但不是把所有都移出去。因为如果这么做，他们便失去了自身重要性。」

台湾政府仍在衡量川普关税的潜在冲击，并表示会支持受影响产业。

一项决定性因素在于，关税只适用直接出口至美国的晶片，或也适用置于成品内的晶片。

官方资料显示，台湾去年1650亿美元的晶片出口中，仅一小部分是直接销往美国；绝大部分是运至其他国家，被置入电子产品后再出口。

伦敦国王学院（King’s College London）创新政策专家克林格勒－维德拉（Robyn Klingler-Vidra）告诉法新：「25%关税相当可观，但不太可能为台湾半导体产业带来巨变，短期内无疑是如此。」

然而她也警告，关税「可能会更广泛影响全球供应链，而非只是抑制台湾对美直接出口」。