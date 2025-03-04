川普暂停对基辅军事援助 乌克兰人批助长俄罗斯侵略

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（法新社基辅4日电） 美国总统川普决定暂停对乌克兰的军事援助后，乌克兰人当下感到愤怒又震惊，称此举正中俄罗斯下怀。

乌克兰时事评论员卡赞斯基（Denys Kazansky）表示，华府暂停对基辅的军事援助，但「北韩与伊朗并未停止对俄罗斯的军事援助」。

自从俄国于2022年2月全面入侵乌克兰以来，北韩与伊朗这两个与莫斯科当局结盟的国家便一直向俄军提供重要的军事支援。

卡赞斯基在社群媒体写道：「我们处在一个现实中，在这个现实里，美国已成为北韩、俄罗斯和伊朗的盟友，并协助他们对一个欧洲国家发动侵略。」

曾在乌克兰军队服役的军事分析家罗曼能柯（Igor Romanenko）表示，欧洲国家大概会继续支持基辅当局，但这些帮助无法弥补失去美国军援的损失。

罗曼能柯接受当地媒体采访时说：「这就是为什么我们必须依靠自己的力量和储备。这不代表我们应该感到绝望。」他认为华府不会完全停止援助，但尚不清楚乌克兰能获得哪些形式的帮助，「目前没有人知道」。

乌克兰军队成员塔赫马佐夫（Sergiy Takhmazov）则质疑，乌克兰在没有美国支持防空系统和情报共享的情况下，能撑多久。