川普未表态 美俄最后核武条约面临失效

（法新社华盛顿31日电） 除非最后一刻有所改变，否则到5日，全球最后一个限制核武部署的条约将宣告终结。

新战略武器裁减条约（New START）是华盛顿与莫斯科之间最后的核武条约，随着条约即将到期，对这两大核武强国的限制也将失效。

条约到期之际，美国总统川普以「美国优先」为口号，打破多项限制美国的国际协议；不过就新战略武器裁减条约而言，问题更多可能是因拖延而非意识形态。

俄罗斯总统普丁去年9月建议将新战略武器裁减条约延长一年。

后来有记者在川普登上直升机时询问他的反应，川普表示「对我来说延长听起来不错」──但自此几乎没有后续声音。

普丁的盟友麦维德夫（Dmitry Medvedev）2010年以俄罗斯总统身分与时任美国总统欧巴马签署新战略武器裁减条约，他最近接受「工商日报」（Kommersant）访问时表示，俄罗斯尚未收到美方对这项条约的「实质回应」，但仍愿意给川普时间。

白宫不具名官员表示，川普希望看到「对核武的限制，并在军备控制谈判中纳入中国」，至于如何实现这一点，川普「将按照自己的时间表来厘清」。

支持降低核武风险的武器管制协会（Arms Control Association）执行主任金波（Daryl Kimball）表示，川普第2任期政府将职业外交官排除在外，决策只交给少数人，因此无法以正常方式进行复杂谈判。

金波说，川普「在此问题上似乎有正确的直觉，但目前为止仍未能贯彻一套连贯的策略」。

美国科学家联盟（Federation of American Scientists）全球风险主任沃夫萨尔（Jon Wolfsthal）则表示，川普与普丁可以直接通话，在政治层面立即同意延长新战略武器裁减条约。

沃夫萨尔说：「这是唾手可得的成果，川普政府几个月前就该把握住。」