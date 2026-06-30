川普本周首搭卡达致赠专机 外界忧安全疑虑

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（法新社华盛顿29日电） 白宫今天表示，美国总统川普（Donald Trump）本周将首度搭乘卡达致赠的新空军一号（Air Force One），外界质疑恐涉道德、宪法及安全疑虑。

白宫一名官员指出，川普7月1日将搭乘这架专机前往北达科他州（North Dakota），出席美国独立250周年庆祝活动。

川普本月稍早公开这架飞机时，称赞卡达这个波斯湾阿拉伯国家「非常友善」，并感谢卡达提供这架该国元首座机改装的波音747客机。

身为亿万富豪的川普，自第一任期起便热衷于汰换现役老旧的空军一号专机，并亲自挑选新飞机的红、白、蓝涂装。

不过，批评人士对卡达这类外国政府馈赠价值高达数亿美元的飞机一事，提出一连串道德、宪法和安全相关疑虑。

美国宪法禁止总统及其他公职人员，在未经国会同意的情况下，接受任何国王、王子或外国政府所赠与的「任何礼物、薪酬、职务或头衔」。

川普政府表示，这架飞机是直接赠与美国五角大厦；但政府又表示，这架飞机最终将捐赠给川普总统图书馆，而引发更多疑虑。

这架卡达赠送的专机预定作为过渡性替代方案，直到波音公司（Boeing）交付两架新747-8，供作总统专机之用。这项总统专机计画饱受交付延宕与成本超支问题困扰。