川普欲撤换联准会库克 最高法院倾向维持留任

（法新社华盛顿21日电） 美国最高法院大法官今天对总统川普史无前例地试图开除联准会理事库克（Lisa Cook）一案表示疑虑，因为此案攸关联准会的独立行使职权；最高法院似不愿让川普解雇库克。

美国最高法院今天庭审，听取库克案的言词辩论。在川普扩大对联邦准备理事会（Fed）施压之际，作为联准会首位非裔女性理事的库克成为外界关注的焦点。

库克于2022年5月正式就任联准会理事，她是由前总统拜登（Joe Biden）提名递补遗缺。联准会设有7名理事，负责制定美国货币政策方向。

库克的父亲是一位浸信会牧师，母亲是护理学教授。孩童时期，她曾参与乔治亚州种族隔离学校的融合运动，因此遭受种族歧视者的攻击，至今身上仍留伤疤。

在加入联准会之前，库克的大多数专业研究，均聚焦在种族歧视对美国生产力的影响。

尽管她担任理事期间行事低调，但从去年夏天开始受人注目，因为川普指控她涉及房贷诈欺，并要求联准会立刻换人。库克也指川普意图将她免职，但他没有这个权力

联准会一向独立行使职权、做出利率决策，并不受白宫所管辖，但川普多次批评联准会未能更迅速降低利率。

川普政府扩大对联准会的压力，除了将库克解职外，也针对主席鲍尔（Jerome Powell），对联准会总部改建一案展开调查，这让联准会的独立性备受挑战，也对经济带来重要影响。

库克一案的裁决结果，攸关总统对撤换联准会官员有多少的决定权。

库克今天在庭审中誓言，在她任职联准会期间，将维护联准会的独立性。

她在庭审会后发表声明：「此案攸关联准会独立行使职权，究竟是依证据来制定利率政策，或是屈服于政治压力。」

从今天大法官对库克案的疑虑态度，显示最高法院倾向允许库克继续留任。（编译：纪锦玲）