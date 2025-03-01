川普泽伦斯基爆冲突 两党反应显示美政坛分歧

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普、副总统范斯与乌克兰总统泽伦斯基今天在白宫会谈时起冲突，美国政治人物对此事的反应，暴露出美国在打了3年的俄乌战争上的政治分歧。

民主党人指责川普和范斯（JD Vance）在全球媒体面前斥责泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），是替俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）干「肮脏事」；共和党人则说，川普与范斯指责泽伦斯基未对美国支持抵抗俄罗斯侵略心怀感恩，做得没错。

以下综合两党反应：

● 民主党

马里兰州联邦参议员范霍伦（Chris Van Hollen）：「我们今天在椭圆形办公室看到的场面，用丢脸都不足以形容。川普和范斯斥责泽伦斯基，上演一出谎言和错误资讯的戏码，连蒲亭都会觉得尴尬，这件事对美国来说很难堪，也是对我们盟友的背叛。他们正在克里姆林宫开香槟。」

联邦参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）：「川普和范斯在替蒲亭干肮脏事。参议院民主党人永远不会停止为自由民主奋战。」

前总统欧巴马的副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）：「川普正把美国这个国家变成一个与全球独裁政体结盟的极右、专制、交易型、没有价值的寡头政治国家。」

参议院少数党党鞭、乌克兰小组共同主席杜宾（Dick Durbin）：「我们不能让川普总统改写历史，或破坏数十年来两党支持且已证明的伙伴关系。我向泽伦斯基总统表达诚挚歉意，并再次申明我对乌克兰朋友的支持。」

联邦众议院少数党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）：「川普总统和他的政府持续让美国在世界舞台上蒙羞。今天在白宫与乌克兰总统的会谈糟糕透顶，只会让残暴独裁者蒲亭得寸进尺。」

● 共和党

联邦众议院议长强生（Mike Johnson）：「多亏川普总统，美国被占便宜且不受尊重的日子结束了…我们今天在椭圆形办公室见证的事情，是美国总统把美国放在第一位。」

南卡罗来纳州联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）：「如果泽伦斯基不彻头彻尾做出改变，那就走吧。看到今天的事情后，我不认为多数美国人会想与泽伦斯基成为伙伴。」

国务卿卢比欧（Marco Rubio）：「谢谢@POTUS（美国总统的社群平台X官方帐号）捍卫美国，以前从来没有一位总统有勇气这么做。谢谢您将美国放在第一位。美国与您同在！」

田纳西州联邦众议员哈希巴格（Diana Harshbarger）：「泽伦斯基今天本可带着为乌克兰谋取的和平协议离开白宫，终结这场冲突。他却选择对我们的总统和国家无礼。谢谢川普总统和范斯副总统捍卫我们的国家！」

佛罗里达州联邦众议员史杜（Greg Steube）：「泽伦斯基在椭圆形办公室荒谬地哗众取宠。美国花了数千亿美元捍卫乌克兰。这就是美国人民得到的感谢吗？该终结这场战争了。」