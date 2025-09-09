川普派军舰加勒比海缉毒 委国总统部署逾2万兵力

afp_tickers

2 分钟

（法新社卡拉卡斯8日电） 美国总统川普与委内瑞拉之间紧张情势升高，委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）表示，他已在加勒比海沿岸及与哥伦比亚的边界部署了2万5000名部队。

上周，美国军方在加勒比海炸毁一艘来自委内瑞拉疑似运毒船，船上有11人。川普表示，这艘船属于委内瑞拉犯罪集团「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua），但所提供的证据有限。

马杜洛昨晚在社群媒体发文表示，他已经派遣「我们光荣的玻利瓦尔国民军（National Bolivarian Armed Forces）2万5000人」前往东北海岸及委国与哥国交界处。委内瑞拉的大炼油厂便集中在东北岸。

他又说，此次部署的目的在确保「国家主权、维护国家安全，以及为和平而战」。马杜洛并未明确提到川普。

川普先前以打击委内瑞拉毒品走私为由，下令在加勒比海部署军舰，其规模是近年来最大。

随后委内瑞拉派两架战机靠近在公海上活动的美国海军舰艇。川普则扬言，若委内瑞拉军机危及美方部队，将予击落。

根据军方消息人士，委内瑞拉军队现约有12万3000人。马杜洛表示，另有22万人加入了民兵组织。（编译：纪锦玲）