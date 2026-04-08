川普派副总统赴巴国对伊朗和谈 荷莫兹海峡成焦点

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（法新社华盛顿8日电） 白宫表示，总统川普将派副总统范斯前往巴基斯坦，进行伊朗和平谈判，其中伊朗关闭莫兹海峡是完全无法接受的。此外，美方也打算和以色列商量，将黎巴嫩纳入停火协议来谈。

法新社报导，白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）今天向记者表示：副总统范斯（JD Vance）将带领团队前往巴基斯坦首都伊斯兰马巴德，在本周末进行和平会谈。谈判代表包括：特使魏科夫（Steve Witkoff）和总统女婿库许纳（Jared Kushner）。

「纽约邮报」稍早报导，川普先前尚未确定范斯是否出席会谈，因为这当中有安全风险的考量。

对于有报导指出，尽管美伊已暂时停火，但战略航道荷莫兹海峡仍被伊朗封锁。李威特说，伊朗必须「立即、迅速、安全地」开放荷莫兹海峡。任何关闭行为「都是完全无法接受的」。

此外，美伊停火协议原本并不包括黎巴嫩；而黎巴嫩被卷入战争，是因为伊朗撑腰的真主党（Hezbollah）在美伊战争开打后，也对以色列发动攻击。

李威特说：「我可以确定，川普总统与以色列总理尼坦雅胡，以及所有相关各方，会针对这个议题继续讨论。」（编译：纪锦玲）