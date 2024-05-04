川普涉支付封口费案 前首席幕僚出庭作证

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（法新社纽约3日电） 曾在美国前总统川普竞选团队担任新闻秘书的希克斯（Hope Hicks）今天为川普被控伪造商务纪录的案子出庭作证。川普坐在距离她不远的地方盯着她，她说：「我真的很紧张。」

希克斯密切参与了川普2016年总统大选竞选活动的最后阶段，如今川普被控在这段时间向成人片女星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）支付封口费。

希克斯说，她在2016年竞选期间向川普汇报，形容川普「非常投入」。

当时26岁的希克斯于2015年加入川普的团队，但当川普的支持者于2021年1月6日闯入国会大厦试图推翻选举结果后，希克斯批评了川普的行为，之后川普就把她排除在外。

川普被控伪造商务纪录以将13万美元（约新台币420万元）交给私人律师柯恩（Michael Cohen），偿还柯恩在2016年大选数天前付给丹尼尔斯的钱。

美国「国家询问报」（National Enquirer）前发行人裴克尔（David Pecker）在稍早的证词中提到希克斯。这份小报的角色也是此案关键之一。

裴克尔说，他在2015年于纽约川普大楼举行的一场会议上同意帮川普争取共和党总统候选人提名，当时希克斯也在场。希克斯则在法庭上说，她不记得有这次会面。