川普点名前联邦参议员帕度 出任美国驻中国大使

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统当选人川普今天点名政治盟友、前乔治亚州联邦参议员帕度（David Perdue）担任美国驻中国大使。

川普在社群媒体发文表示：「我今晚宣布前联邦参议员帕度已接受我的任命，将担任下一任美国驻中华人民共和国大使。」

现年74岁的帕度是企业主管与政治人物，他在2015年到2021年担任乔治亚州联邦参议员，2022年竞选乔治亚州州长时失利。

若人事案获得参议院批准，帕度将在管理全球两大经济体美中关系上扮演要角。川普已扬言将对重要贸易伙伴中国祭出惩罚性关税。

身为川普的盟友，帕度支持他对2020年总统大选存在舞弊情事的不实指控。一个特别大陪审团曾建议因此起诉帕度，但地区检察官最终拒绝对他提出指控。当年共和党籍总统川普败给民主党对手拜登，连任失败。

川普在执政时掀起与中国的贸易战，曾矢言将再度把关税当成武器，以优先发展美国制造业。

川普在他的社群媒体贴文中称赞帕度是「忠实支持者」，称他的商业经验让他成为驻中国大使的合适人选。

川普说：「他在实施我维护区域和平的策略，以及与中国领导人维持富有成效的工作关系上，将扮演举足轻重的角色。」

川普还说：「帕度一直是一位忠实的支持者与朋友，我期待在他担任新职时与他共事！」

任职于参议院时，帕度为军事委员会成员，担任海权小组委员会（Subcommittee on Seapower）主席，也是外交委员会成员。

他是国会数一数二富有的成员，担任参议员时也活跃于股市交易，「纽约时报」2020年报导，美国司法部曾对他可能涉及内线交易展开调查。最后检方未就此案对他起诉。