川普特赦叶南德兹引发政坛震荡 影响宏都拉斯大选

（法新社德古西加巴4日电） 宏都拉斯举行大选之际，前总统叶南德兹获美国总统川普赦免引发政坛震荡，他因毒品走私被判45年徒刑。叶南德兹出狱后今天发文，感谢川普「改变了我的人生」。

叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）1日离开美国监狱后首次在社群媒体发文表示：「您审视事实，认清不公，并以决心行动。您改变了我的人生，我将永远铭记在心。」

叶南德兹获得特赦，被视为川普力挺这位前宏都拉斯总统所属政党候选人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的策略之一。

叶南德兹的妻子稍早告诉法新社，由于担心生命安全受到威胁，叶南德兹短期内没有回国的计画。

她说：「叶南德兹目前不考虑回归公职或参与政治，而是希望过上私人生活，让全家人能共度时光，并回归本业。」他们夫妻均为律师。

叶南德兹在社媒贴文中重申，他认为自己是前美国总统拜登（Joe Biden）及前副总统贺锦丽（Kamala Harris）「设局」的受害者，这种说法与川普在相关案件上的立场一致。

叶南德兹被控自2004年起，协助将数百吨古柯硷走私进入美国，远早于他担任总统之前。

美国检察官指控他利用毒品资金中饱私囊、资助政治活动，并在2013年及2017年大选时涉及选举舞弊。

叶南德兹于2024年3月被判有罪，同年6月被判处45年有期徒刑。叶南德兹今天再次否认所有指控。（编译：徐睿承）