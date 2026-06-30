川普特赦宏前总统 遭控涉贪洗钱7月返国受审

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（法新社德古西加巴29日电） 司法界消息人士今天表示，去年因贩毒罪被定罪获得美国总统川普特赦的宏都拉斯前总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez），7月将返回宏都拉斯，面对贪腐指控。

宏都拉斯前总统叶南德兹是在去年11月宏都拉斯总统选举前获得赦免。当时，川普曾扬言若同属保守派的候选人阿斯夫拉（Nasry Asfura）未能胜选，美国将切断对宏都拉斯的援助，最终阿斯夫拉赢得这场大选。 叶南德兹于2014年至2022年间领导这个中美洲国家，并于2024年因协助走私数百吨毒品进入美国，罪名成立，被判处45年徒刑。 一名宏都拉斯司法系统发言人向法新社表示，在针对叶南德兹的国际逮捕令被撤销后，他将于8月3日在宏都拉斯出庭受审。 检方指控叶南德兹涉及诈欺与洗钱，指出他当年为了筹措2014年总统大选经费，涉嫌非法挪用200万美元的政府公款。 叶南德兹上周在社群媒体X上写道：「这起案件毫缺乏法律依据，我是清白的，真相终将水落石出。」目前人身在美国的叶南德兹还附上一张7月31日的机票照片。 他强调，自己这次返国「没有任何选举野心」。 与2021至2025年执政的左翼总统卡斯楚（Xiomara Castro）关系密切的检方，于2023年对叶南德兹提出这项指控。

卡斯楚政府于2022年将这名右翼领袖引渡出境，并指控他将国家治理成一个「贩毒国家」，且动用安全部队协助将大量古柯硷运往美国。 川普赦免叶南德兹时声称，这位前领袖是一场由美国前总统拜登所主导的阴谋下的受害者，但川普并未提出任何证据。