川普猛攻摇摆州 贺锦丽称辩论准备就绪

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（法新社莫西尼7日电） 美国总统大选下周将要进行候选人辩论，共和党的川普今天在摇摆州威斯康辛攻击左派执政将会让美国走向「末日」；民主党的贺锦丽则在兵家必争的宾州准备辩论会。

川普（Donald Trump）与贺锦丽（Kamala Harris）目前民调声势不分轩轾。川普堆积如山的丑闻，过去都足以拖垮候选人，川普却可以一再安然无事。

川普在威斯康辛州莫西尼（Mosinee）的造势活动中，以他特有的侮辱、夸大与毫不掩饰的谎言，描绘左派独裁的「流氓政权」下，美国将走向世界末日。

川普向现场数千名支持者说，在总统拜登和副总统贺锦丽带领下，「你们的政府从各地进口杀人犯、儿童猥亵犯与连续性侵犯，同时把执法人员拿来当作用来监禁政治对手的武器」。川普主要支持者多为白人与保守选民。

川普表示，「你们这次大选的一票，将会终结他们的谎言、欺瞒、盗窃、骗局与阴谋。」

另一方面，民主党总统候选人贺锦丽今天从辩论准备工作中抽空，参观了宾州匹兹堡（Pittsburgh）一家香料店。

当被问及最想在10日的电视辩论中传达什么讯息，贺锦丽回答说：「让我们不要再纠结于分裂，走向新的一页。」

贺锦丽并针对前副总统钱尼（Dick Cheney）与前联邦众议员丽兹．钱尼（Liz Cheney）这对重量级保守派父女档的公开背书，表达「荣幸」之意。她补充说：「将国家置于政党之上非常重要。」

当被问及是否准备好面对川普，贺锦丽简单地说：「是的，我准备好了。」

10日的总统大选辩论，给了贺锦丽一个提出明确政见和加强攻击川普的绝佳机会。贺锦丽目前因缺乏政策细节而招致批评。

这场总统大选辩论将是贺锦丽与川普首度面对面。两人原本应在拜登2021年就职典礼首度碰头，但因川普不实宣称2020大选被拜登偷走、进而拒绝出席拜登就职典礼，错过了与贺锦丽会面的机会。