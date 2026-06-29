川普痛骂华府准市长为共产主义者 高调炫耀翻修球场

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（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普今天猛烈抨击华盛顿特区下一任市长热门人选，痛批她是会毁灭首都的共产主义者，同时他也高调炫耀翻修高尔夫球场在内的大型建设计画。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上发文表示，他将与路易斯乔治（Janeese Lewis George）会面。路易斯乔治在23日的民主党市长初选中胜出，由于华盛顿特区是民主党铁票区，这几乎等同宣告她将在11月选举中顺利当选。 但川普警告，他不会让华盛顿特区「遭共产主义信徒毁灭」。他声称，自己透过部署国民兵部队，才让这座城市重新成为一个「安全且具声望的社区」。 川普近来频繁使用「共产主义者」一词指称政治对手。例如在上周的纽约市民主党初选中，3名受到左派市长曼达尼（Zohran Mamdani）支持的胜选者，就被川普贴上「不信神的共产主义者」标签。 与曼达尼一样，路易斯乔治自认是民主的社会主义者，而非共产主义者。 在另一则长篇贴文中，川普大肆炫耀他为美化华盛顿所采取的措施，包括以一种用于泳池的「美国国旗蓝」涂层重新铺设倒映池（Reflecting Pool）的池底。 然而自完工以来，涂料已开始剥落，藻类也使池水变绿，这是多年来持续存在的问题。

川普再度搬出过往的说辞，指控是「激进左派的犯罪破坏分子」割开池底，并撕毁部分涂层。 他并未提供相关指控的证据，但美国国家公园管理局（ National Park Service）上周向法新社表示，已有5人因涉嫌破坏公物而被逮捕。