川普直言：行使全球权力 仅受我个人道德限制

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普在今天刊出的「纽约时报」（The New York Times）专访中表示，对于他下令在全球各地采取军事行动的权力，唯一的约束来自他「自己的道德观」。

数天前，他才发动闪电行动推翻委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro），同时也对多个国家以及自治领土格陵兰发出威胁。 当被问及行使全球权力是否有任何限制时，川普告诉纽约时报：「是的，确实有一件事，那就是我自己的道德观、我的想法。这是唯一能阻止我的东西。我不需要国际法。我并不想伤害任何人。」

川普接着又说，他「确实」需要遵守国际法，但也表示，「这要看你如何定义国际法」。 美国并非专门审判战争犯的国际刑事法院（ICC）成员，且多次拒绝接受联合国最高法院国际法院（ICJ）的裁决。 川普本人在国内也官司缠身。他曾两度遭弹劾，并面临多项联邦指控，包括密谋推翻2020年大选结果，但这些指控在他连任后最终遭到撤销。此外，他还因向成人片女星支付封口费并加以掩盖，而被判有罪。 虽然川普自诩为「和平总统」，并寻求角逐诺贝尔和平奖，但他却在第2个总统任期内发动一连串军事行动。

川普于6月下令攻击伊朗的核计画，过去一年来也主导对伊拉克、奈及利亚、索马利亚、叙利亚与叶门发动空袭，最近一次则是针对委内瑞拉。