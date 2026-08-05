川普真实社群推收费抢先看服务 民主党参议员提法案反击

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普执政一年半以来，第一家庭的财富已空前增长，如今他又要推出收费服务，让用户能抢先浏览他经常引发市场波动的真实社群贴文，引发外界议论。

川普跟他的亲近亲属一样，遭指透过加密货币投资、房产交易、股市买卖与诉讼和解金，在他的第2个总统任期赚进数十亿美元。

8月1日，川普媒体与科技集团（Trump Media & Technology Group）推出称为Truth API的产品，这项服务最早于7月中亮相。

这个付费服务的订阅者，可几乎即时浏览川普在真实社群（Truth Social）的讯息，抢先一般民众几秒钟。

川普在真实社群发布的内容，大多含有人工智慧（AI）生成的迷因，以及辱骂政治对手的讯息。但川普也会利用这个平台宣布重大消息，从伊朗战争的发展到贸易关税等，这些消息往往会引发市场行情暴跌或飙升。

美国新闻媒体Axios报导，能抢先浏览川普贴文的每月订阅费为6万到10万美元（约新台币191万元到318万元）。根据「华尔街日报」，这项产品推出不久后，已有5家交易公司申请订阅。

美国B.莱里财富管理公司（B. Riley Wealth Management）分析师霍根（Art Hogan）告诉法新社，推出这个新付费服务的背后构想是，「让反应最快的投资人与演算法抢得短短一瞬间的先机」。

然而，批评人士认为这就是赤裸裸的贪腐。

民主党籍联邦参议员华纳（Mark Warner）今天在社群平台X上发文表示，他已提出一项法案，「将打击这个腐败行为，并确保所有美国人都能免费且平等地收到政府官员发布的公开消息」。

他的同僚华伦（Elizabeth Warren）与希夫（Adam Schiff）上周呼吁监管美国股市的证券管理委员会（Securities and Exchange Commission）调查他们所称「公然滥用总统职权谋取私利的行为」。

在这项新服务推出的几个小时后，川普展示了他在真实社群的一言一行如何牵动市场走向：他8月1日宣布取消攻击伊朗的计画时，国际油价应声下挫。

科罗拉多大学波尔德分校（University of Colorado, Boulder）法学教授李普顿（Ann Lipton）说，川普知道他发言的份量，他越是能扰动市场，他的新服务就越有价值。

专门研究股市监管的李普顿说：「这会让川普有动机发布能牵动市场的消息，无论这类资讯的披露是否符合美国人民的利益。」