川普矢言将狠狠反击伊朗

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（法新社德黑兰29日电） 伊朗今天攻击美军位于约旦的基地后，美国总统川普（Donald Trump）矢言狠狠反击伊朗。而随着中东战事再度升温，伊朗的代理人也再度卷入冲突。

川普发布上述警告前，战事曾短暂平息，让外界一度期盼双方将回头谈判。如今战事似乎将复燃，市场忧心全球石油供应可能中断，导致国际油价大涨5%。

沙乌地阿拉伯与美国今天宣布空袭伊拉克境内激进分子的基地，美国的盟友以色列也指控获伊朗支持的黎巴嫩真主党（Hezbollah）违反停火协议。

过去两天，全球最大石油出口国沙乌地通报多处原油设施遭无人机攻击，并将矛头指向与伊朗结盟的伊拉克武装团体。

与此同时，伊朗则向美国的盟友约旦发射飞弹。

根据福斯新闻频道（Fox News），川普说：「我们会狠狠打击他们（伊朗），他们会挨揍。」

川普还用粗话强调这项立场，表示「我们会把他们打得他X的屁滚尿流」。

沙乌地安全分析家兼研究员阿尔加纳姆（Hesham Alghannam）告诉法新社，伊朗「如今正利用其代理人网络来维持筹码，同时让外交谈判吸引国际注意力。」

伊朗国营电视台则报导，美国对伊朗境内发动空袭。报导指出：「数分钟前，边境地区皮兰夏尔（Piranshahr）某处遭美国敌军空袭。」

在此之前，法斯通讯社（Fars news agency）引述西亚塞拜然省（West Azerbaijan）一名官员的说法报导，有一枚飞弹击中无人居住区，未造成人员伤亡。