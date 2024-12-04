川普矢言迅速结束俄乌战争 前线乌军不买单

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅4日电） 美国总统当选人川普宣称，将在上任后24小时内达成俄乌战争停火，这引发乌克兰全国的忧虑，担心他会迫使基辅当局接受俄罗斯提出的和平条件。

科斯蒂亚（Kostya）和其他军人在乌东顿巴斯（Donbas）地区与缓慢但持续推进的俄军作战，他们对基辅与莫斯科当局间是否能快速达成协议抱持怀疑。

即使是谈到川普（Donald Trump）这个话题，科斯蒂亚在乌克兰前线经历数个月的战斗后，幽默感依然未减。他讽刺地说：「1月20日是川普的就职日、1月21日是战争结束日，到1月22日，我计划在家庆祝我的生日。」

现年23岁的科斯蒂亚接着正色表示：「快速实现和平是可能的。」22岁的瓦勒利亚（Valerya）插话说：「但只会让我们付出代价。」

川普没有提到如何让交战双方坐上谈判桌的细节，更遑论达成双方都能接受的协议。

与美国总统拜登（Joe Biden）不同，川普并没有呼吁让乌克兰取得胜利，而且一再批评美国向基辅提供的军事援助。

在他任命退役将领凯洛格（Keith Kellogg）担任俄乌特使后，人们对于他在任内将采取何种做法的担忧与日俱增。凯洛格曾呼吁基辅当局做出让步来结束战争。

科斯蒂亚认为，假如真的休战，也无法阻止俄罗斯。他说：「我们只会得到短暂的和平，然后战争会继续。」