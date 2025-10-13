川普称中东迎来伟大的一天 与埃及等领袖签加萨宣言

（法新社耶路撒冷13日电） 美国总统川普盛赞今天对「中东而言是伟大的一天」，他与多国区域领袖签署巩固加萨停火的宣言。数小时前，以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯刚完成人质与囚犯交换。

川普（Donald Trump）闪电访问以色列，在国会发表演说时赞扬以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），随后飞往埃及参加加萨高峰会，与埃及、卡达和土耳其领袖签署宣言，成为加萨协议的保证方。

20多名全球领袖在夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）度假胜地举行会谈时，川普说：「今天对全球而言是伟大的一天，对中东而言更是伟大的一天。」

川普在签署宣言前表示：「这份文件将列出规则、条例，还有许多其他事项。」他两度重申「这份协议将会持续有效」。

作为川普结束加萨战争计画的一部分，哈玛斯（Hamas）今天释放在加萨遭囚禁两年的最后20名人质。作为交换，以色列监狱管理局表示，以色列释放1968名被关在监狱内的囚犯，其中大多为巴勒斯坦人。

川普在以色列国会向国会议员发表谈话时说：「从10月7日到本周，以色列一直是处于战争中的国家，承受着只有骄傲且信仰坚定的人民才能承受的重担。」他抵达以色列国会时，获得现场人员长时间起立鼓掌致意。

他又说：「对这片土地上的许多家庭而言，他们已多年未曾体验真正平静的一天。不仅是对以色列人，对巴勒斯坦人与许多其他人来说，这段漫长且痛苦的梦魇终于结束了。」