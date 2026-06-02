川普称以色列与真主党同意停火

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普今天宣布，以色列与黎巴嫩真主党已同意停火，并表示美伊谈判仍在快速推进。在此之前，美伊谈判一度传出因以色列扩大在黎巴嫩的军事行动而陷入停滞。

川普在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文表示，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已同意取消对黎巴嫩首都贝鲁特的军事突袭，真主党（Hezbollah）也同意「停止一切射击」。

川普说，他已与尼坦雅胡展开一次富有成效的通话，以色列部队不会前往贝鲁特，正在途中的部队也已折返；美方同时透过高级代表与真主党进行非常顺利的通话，他们同意全面停止射击，「以色列不会攻击他们，他们也不会攻击以色列」。

川普随后又发了另一则贴文指出：「与伊朗伊斯兰共和国的谈判正以迅速的步伐持续进行。感谢各位对此事的关注！」

在川普发文之前，伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）曾报导，为抗议以色列在黎巴嫩境内针对伊朗盟友真主党扩大攻势，德黑兰已暂停透过中间人与美方对话。

不过，尼坦雅胡对川普宣称的停火说法抱持怀疑态度，表示如果真主党不停止袭击以色列，以色列就会对贝鲁特发动空袭，凸显美国与以色列之间似乎因中东局势而出现嫌隙。

美国新闻媒体Axios在报导中指出，川普私下称尼坦雅胡「疯了」，指责他让美伊谈判面临破局风险。