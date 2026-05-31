川普称伊朗同意不发展核武 强硬协议新架构回传德黑兰

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普表示，他已取得伊朗方面的保证，确认不会发展核武，同时有报导指出，他已将一份更为强硬的和平提案回传德黑兰。

尽管各方言辞激烈且偶有武装冲突升级，相关谈判已持续数周，如今只要对这项提案进行任何调整，都可能让这份正式终结中东战争、重启荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）海上航道的协议，陷入更遥遥无期的拖延。 「纽约时报」（The New York Times）和美国媒体Axios今天报导，川普已将一份条件「更为强硬」的新协议架构回传德黑兰，供伊朗进一步审议，但目前尚不清楚具体细节为何。 川普曾表示，在任何协议中，他的首要任务都包括遏止伊朗发展任何核武，以及重新开放遭封锁的荷莫兹海峡。 他今晚在二媳妇赖拉．川普（Lara Trump）于福斯新闻（Fox News）主持的节目专访中说：「我必须得到的唯一保证，就是不会有核武。他们已经同意了，这点很有意思。」 但德黑兰当局先前对川普的说法表示怀疑，且双方在关键优先事项上似乎存在重大分歧。 伊朗曾表示，在就核计画等议题展开实质谈判之前，要求解冻120亿美元的冻结资产。此外，针对川普先前宣称伊朗的浓缩铀将被全数销毁一事，伊朗也斥之为「毫无根据」。