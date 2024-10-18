川普称关税高墙保护经济 美财长批严重误导

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（法新社华盛顿17日电） 美国前总统、共和党总统候选人川普提出对盟友和竞争对手课徵高关税以保护美国经济。财政部长叶伦今天予以打脸，称这类行动「严重误导」。

川普誓言对美国进口商品全面课徵关税，特别是对从中国进口的商品课徵高关税。

叶伦（Janet Yellen）在对纽约智库外交关系协会（Council on Foreign Relations）演说时指出：「呼吁对朋友和竞争对手一视同仁筑起关税高墙，或将最密切盟友视为交易对象，这种作法是严重的误导。」

川普呼吁对所有进口商品课徵10%至20%关税，尤其对从中国进口的商品课徵至少60%关税。

但叶伦警告这种普遍、无针对性的关税将提高美国家户成本，并且削弱美国企业的竞争力。

根据总统大选前的民调，经济一直是选民最关切议题。

叶伦指出：「我们若一意孤行，甚至不能指望推进我们的经济和安全利益，像是反对俄罗斯非法入侵乌克兰。」

不过，叶伦也坦承美国在面临诸如全球疫情准备、气候变迁，以及努力解决中国产能过剩等挑战时，不能只是沿用过去的旧法宝。

她指出，对中国的贸易和投资可以带给美国企业和劳工好处，并强调华府应该聚焦「在公平竞争环境上建立健全经济关系」。

她还说：「美国福祉取决于世界福祉，美国的经济领导地位是全球繁荣安全的关键。美国孤立主义和紧缩政策只会让我们所有人过得更不好。」

尽管现任副总统、民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）抨击川普的关税提案基本上是一种营业税，不过，拜登政府并没有取消川普政府之前课徵的关税。

在被问到这点时，叶伦指出，华府期待北京解决诸如不公平竞争等问题，这也是美国贸易行动所强调的。但中国并未真正解决这些问题，她说拜登觉得不应该降低关税来奖励中国。