川普称塑胶吸管「不会影响鲨鱼」下令向纸吸管说不

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天签署行政命令推动回归使用塑胶吸管。川普表示，塑胶吸管对海洋生物影响有限，环保人士青睐的纸吸管，用一用就会裂开。

川普在白宫椭圆形办公室签署行政命令时向记者表示：「我们将回归塑胶吸管。」

川普说：「这些（纸吸管）根本没用，我用过很多次，有时它们会断掉、会裂开。如果东西很热，它们撑不了多久，有时几分钟，有时几秒钟。这实在很荒谬。」

环保人士长期以来呼吁停用塑胶吸管和其他塑胶餐具，尤其称它们会污染海洋环境。

不过川普似乎长期不满纸吸管，他不认同环保人士的忧虑。

川普说：「我不认为塑胶会对在海洋中进食的鲨鱼造成影响。」

共和党籍的川普签署的命令推翻了民主党籍前总统拜登所设定的目标，也就是在2035年前各政府机构内淘汰塑胶吸管等塑胶类免洗餐具。

白宫幕僚秘书夏夫（Will Scharf）呈交文件让川普签署时表示，环境影响「全然值得商榷」，而且美国消费者「对他们的吸管相当不满」。

川普曾将气候变迁称为「骗局」，他重返白宫展开第2个总统任期后已发布一连串与环境相关的命令。

川普1月20日就职后就宣布退出巴黎气候协定，并誓言要不断钻探石油。