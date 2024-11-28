川普称墨同意阻移民涌入 薛恩鲍姆重申无意关边界

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统当选人川普表示，墨西哥总统薛恩鲍姆今天在通话中同意「阻止」移民涌入美国。薛恩鲍姆随即澄清，强调墨西哥主张搭建政府与人民的桥梁，无意关闭边界。

川普在社群媒体上表示：「墨西哥将阻止民众前往我们的南部边境，即刻生效。」川普曾允诺明年1月上任时将解决移民「非法入侵」问题，他今天自称在终结这个问题上取得进展。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）随即回应川普的说法，坚称她已向川普说明墨西哥目前因应移民问题的「全面策略」。

她在社群平台X上表示：「多亏这个策略，移民大篷车队在抵达边境之前就会先（在墨国境内）受到照顾。」她又说：「我们重申，墨西哥主张的不是关闭边界，而是搭建政府与人民间的桥梁。」

薛恩鲍姆稍早分享与川普会谈中的部分细节，并附上她笑着与川普通话的照片。

薛恩鲍姆还说，他们也讨论到「在安全议题上加强合作」，以及「我们在墨西哥防止民众使用芬太尼（Fentanyl）的行动」。

川普25日曾在社群媒体上表示，将对墨西哥与加拿大进口商品课徵25%关税，并对中国商品加徵10%关税。

川普在自创的社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「这波关税将一直有效，直到毒品及所有非法外国人终止入侵我们国家为止！毒品方面，特别是芬太尼。」