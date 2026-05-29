川普称将拍板美伊和平协议 德黑兰批说法真假参半

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿/德黑兰29日电） 美国总统川普指出，他今天将决定是否与伊朗达成和平协议。他表示华府将解除对伊朗海上封锁，但坚持德黑兰须开放荷莫兹海峡并同意永远不得拥有核武，伊朗消息人士则称川普对协议说法「真假参半」。

川普在自家社媒平台「真实社群」（Truth Social）发文指出，他将在白宫战情室（Situation Room）开会，以做出最终决定。

川普的贴文涵盖美伊谈判中多项主要争议点，但从内容中无法立即判断哪些部分已经达成共识。

他在文中表示，伊朗「将立即完成」清除荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）水雷的行动，而美国对伊朗港口的海上封锁「现在将解除」，让油轮和其他轮船得以重新航行。

他说：「伊朗必须同意永远不拥有核武器或核弹。荷莫兹海峡必须立即开放，不得收费，允许双向船运自由航行。」

川普还明确表示，伊朗境内的浓缩铀库存「将由美国发掘…并与伊朗伊斯兰共和国及国际原子能总署（IAEA）密切协调合作后，将其销毁。」

伊朗法斯通讯社（Fars news agency）今天引述知情人士报导，川普近期关于可能达成结束中东战争协议的言论是「真相与谎言的交织」。

法斯通讯社表示，「川普声称伊朗有义务在不收取通行费的情况下开放荷莫兹海峡，但协议文本中根本没有这项条款。」

至于川普主张华府与德黑兰将协调销毁伊朗浓缩铀，报导指出，「知情人士强调，这不仅没有出现在合作备忘录中，而且这项说法从根本上毫无根据。」（编译：徐睿承）