川普称斡旋俄乌和平 可助他上天堂

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天表示，达成乌克兰和平协议可以提高他上天堂的机率，他还开玩笑地说，目前他通过这道天堂之门的机率很低。

现年79岁的川普先前表示，他想要结束俄罗斯对乌克兰的战争，以角逐诺贝尔和平奖。但在白宫接待乌克兰与多位欧洲国家领袖的第2天，川普说他的动机并非全然是世俗的。

川普告诉福斯新闻（Fox News）晨间节目「福斯与朋友们」（Fox & Friends）：「如果可能的话，我想试着上天堂。」

「我听说我做得不好，我听说我真的处在最低层！但如果我可以上天堂，这将是其中一个原因。」

根据传统衡量标准，结过3次婚、2度遭到弹劾的川普并非圣人。

这位身价亿万的共和党人多年来丑闻缠身，他因向一名色情片女星支付封口费，成为首位遭到刑事定罪的总统。

但川普去年遇刺劫后余生后，他的言论愈来愈带有宗教色彩。他今年1月在就职典礼上表示，是「上帝拯救了他，让美国再度伟大」。

在获得美国宗教右派的强烈支持下，川普在第2个总统任期中，更加鲜明地展现信仰的表象。

值得注意的是，他任命怀特（Paula White）担任官方精神顾问；怀特曾主持过多次祈祷会，参与者在白宫活动上会把手放在川普身上。

川普的新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）今天表示，关于川普对乌克兰发表的言论，她相信「总统是认真的」。

27岁的李威特对媒体说：「我想总统想要上天堂，如同我希望在座的各位都能一样。」李威特自己在记者会召开前也会带领祈祷仪式。