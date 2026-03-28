川普称未来北约若提请求 美国不见得出手相助
（法新社迈阿密27日电） 美国总统川普今天重申他对北大西洋公约组织（NATO）盟友的失望，因为北约拒绝派遣军队协助确保荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的安全，并称如果未来北约提出请求，华府可能不会提供帮助。
川普在迈阿密的一场投资论坛上说：「他们就是没出现…我们每年在北约上花费数千亿美元来保护他们，而且我们过去总是会在那里支持他们，但现在，基于他们的行为，我想我们也不必非得这么做了，对吧？」
他说：「如果他们不为我们挺身而出，我们为什么要为他们挺身而出？他们没有为我们挺身而出。」
自美国和以色列一个月前对伊朗发动攻势以来，川普一再对西方盟友缺乏支持，以及不愿投入部队协助重启荷莫兹海峡表示不满。荷莫兹海峡是波斯湾石油和天然气出口的关键海上通道，易受伊朗攻击。
这条狭窄水道的交通几乎已陷入停滞，导致全球能源价格飙涨。
尽管包括英国、法国、德国和日本在内的6个主要国家表示，他们已准备好「为适当的努力做出贡献」，但迄今并未做出任何具体承诺。
川普对北约更是语带谴责。上周，他称北约其他成员国为「懦夫」，并宣称若没有美国，这个军事联盟就是一只「纸老虎」。
他昨天在自己的「真实社群」（Truth Social）平台上表示，美国「不需要从北约得到任何东西」。
他写道：「对于伊朗这个疯狂的国家…北约国家完全没有提供任何帮助。」