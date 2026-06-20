川普称梅洛尼乞求合照 惹怒义大利

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（法新社罗马19日电） 美国总统川普称义大利总理梅洛尼于G7峰会时乞求合照，引起义国怒火。除梅洛尼反击川普捏造，义大利外长今天也愤而取消原订的访美行程。

七大工业国集团（G7）领袖峰会6月15至17日在法国东部风光明媚的艾维安巴恩（Evian-Les-Bains）举行。义大利总理府17日公布的照片里一张梅洛尼（Giorgia Meloni）与川普两人在场边单独聊天的照片，被多家义大利媒体引述匿名高层指「梅洛尼与川普关系破冰」。

但川普19日与义大利La7电视台记者通话时，义国记者询问他在G7峰会与梅洛尼谈话内容。川普答称「她可能很高兴我跟她谈了，我本来不必跟她谈的」「她求我跟她合照，她太想跟我合照了。我本来不会答应的，但我可怜她」。

对于川普这番向La7电视台发表的话，梅洛尼直言「坦白说，我深感震惊」。

梅洛尼斥川普的说法实属「捏造」，强调「不论是我个人还是义大利这个国家，都绝不向人乞求」。

出身极右翼的梅洛尼在社群媒体X平台发影片反驳，称「我不明白，美国总统为何要这样对待自己的盟友？」「我只能说很遗憾，面对西方的敌人、面对美国的对手时，他没拿出同样的强硬决心，反倒迎合讨好居多」。

义大利外长塔加尼（Antonio Tajani）也在X上批评川普的言论「恶劣且具侮辱性」，并宣布取消原订6月21至22日的访美行程。

美国国务院随后发表声明证实，塔加尼原本预计在迈阿密与美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）共同出席的商业会议已取消。

义大利司法部长诺迪欧（Carlo Nordio）表示，川普这些言论对义美关系造成「痛苦伤害」；国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）则说「开这种玩笑对谁都没有好处」。

G7峰会17日闭幕时，梅洛尼才称赞「气氛非常正面」，且她与川普及其他与会领袖之间「毫无摩擦」。峰会期间，外界也多次捕捉到她与川普同框，包括两人在沙发上会谈，随后川普还伸手拍了拍她的肩膀。

政治光谱相近的两人原本关系融洽，梅洛尼也一直将自己定位为欧洲与川普政府间的桥梁，但双方关系在中东战争时开始陷入紧绷。

川普今年4月猛烈批评教宗良十四世（Pope Leo XIV）的反战立场，而梅洛尼选择挺身为教宗辩护，此举惹毛川普，转而对梅洛尼发火。当时梅洛尼谴责川普的言论「不可接受」，结果引来川普反击。

川普当时接受义大利媒体「晚邮报」（Corriere della Sera）访问时说：「她让我大失所望。我本以为她很有骨气，看来是我看走了眼。」

川普当时不仅指责梅洛尼在北约事务上没有协助美国，还扬言要撤走驻义美军，宣称罗马当局在伊朗战争时「对我们一点帮助也没有」。