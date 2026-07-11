川普称美伊停火告终 伊朗反驳：仍遵守承诺

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（法新社德黑兰11日电） 伊朗当局今天表示，德黑兰（Tehran）已「信守承诺」，遵守与美国达成的停火协议。此前美国总统川普坚称停火已结束，但同时表示已同意与伊朗进一步谈判。

法新社报导，本周美伊双方多次交火，重创上月签署的脆弱协议。双方签署的谅解备忘录原本旨在将持续数月的停火转化为持久和平，但近日的交火恐导致区域战火重燃，美伊关系也跌至新低点。

川普10日在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文，升高美伊敌对言论，警告若伊朗企图或执行暗杀他，美方将「彻底摧毁」伊朗。

就在发布这则贴文的前一天，川普虽重申停火结束，但仍同意与伊朗继续谈判。

尽管自上月以来，伊朗与美国并未直接对话，不过伊朗媒体报导，双方交火后卡达调解代表团已抵达德黑兰。

川普10日在「真实社群」发文指出，伊朗已要求美国继续谈判，「我们同意这么做，但美国已经毫不含糊地告知他们，停火已经结束！」

本周稍早，在北大西洋公约组织（NATO）峰会期间，川普也宣称停火已结束，并形容与德黑兰打交道「只是浪费时间」。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）11日反驳上述说法，并称德黑兰「迄今仍信守承诺，不像所谓的美国财政部长，违反谅解备忘录第9条」。

阿拉奇还说：「这项违规只是美方违约及失误的又一例。事实很清楚：唯有双方都遵守协议，和平才能维持。」

备忘录第9条规定，伊朗将「维持核计画现状」，而美国则「不会实施新的制裁，也不会在区域部署额外兵力」，直到最终协议敲定为止。

自美伊签署谅解备忘录后，双方代表曾在瑞士举行一轮直接会谈，也透过卡达进行间接协商，但目前仍无外交进展。

美伊双方发表敌对言论之际，美国新闻网站Axios与Politico报导，华府已要求德黑兰在11日前停止攻击行经荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的商业船只，并承认该水道将维持开放。

伊朗通讯社（IRNA）报导，阿拉奇11日将前往阿曼，就荷莫兹海峡问题进行会谈。