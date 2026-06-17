川普称美伊谅解备忘录非定案 伊朗若不听话就投炸弹

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（法新社法国艾维安巴恩17日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天表示，与伊朗达成的谅解备忘录并非最终定案，如果他不满意，可能会恢复军事行动。

川普今天警告，德黑兰当局若不履行义务，他已准备好恢复军事行动。美国与伊朗预定将于19日签署一项终结中东冲突的协议。

川普在法国举行的七大工业国集团（G7）峰会提到即将在瑞士签署的协议时表示：「不，这并非拍板定案，这只是一份谅解备忘录。」

坐在一旁的埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）陪同下，川普还说：「如果我不满意，我们就会回去对他们开火，把炸弹扔到他们头上。如果我不满意、如果他们不听话，我们就会立刻回去把炸弹不偏不倚地扔在他们头顶上，懂吗？」

川普继续说：「因为他们已经不听话47年了。」川普指的是，1979年伊斯兰革命推翻美国支持的国王后所建立的伊斯兰共和政权。

美国与以色列今年2月28日联合对伊朗发动空袭，击毙了伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其他高阶官员。

美国与伊朗预定19日在瑞士签署协议后，随即就最终协议的内容展开为期60天的谈判。