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川普称美豪撒16亿向加萨提供保险套 引发专家反驳

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普宣称政府计划斥资5000万美元（约新台币16.4亿元），向饱受战火蹂躏的加萨走廊（Gaza Strip）提供保险套，人道救援组织与美国援助专家随即反驳上述说法。

川普告诉媒体记者，「我们已发现并阻止5000万美元流向加萨走廊，这笔经费差点被拿来购买哈玛斯（Hamas）所使用的保险套」。巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」已掌控加萨走廊将近20年。

川普还在同场记者会上宣称，「他们（哈玛斯）会利用保险套，当作制造炸弹的一种手段」。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）28日也在记者会上宣称，在川普政府上路首周，白宫管理及预算局（OMB）与新成立的「政府效率部」就发现这笔5000万美元的开支。李威特形容，这笔开支「极度荒谬地浪费纳税人的钱」。

川普并未提供证据来支持他的说法，这番言论随即引来救援组织与专家的驳斥。

根据美国国际开发总署（USAID）去年发布的1份报告，自2019年开始，这个美国联邦政府机构从未向中东任何地区提供保险套。

这份报告也指出，该机构近年内针对中东地区唯一的家庭计画援助，就是2023年一小批运送到约旦、价值4万5680美元的避孕针与口服避孕药。

人道救援非营利组织「国际医疗团队」（International Medical Corps）表示，已收到来自USAID约6800万美元的经费，以资助2023年10月7日以来该组织在加萨的行动。这笔经费主要用于当地的2间野战医院。

「国际医疗团队」发布声明强调，「美国政府的资助并未用于采购或发放保险套」。

乔治城大学（Georgetown University）全球健康政策与政治中心（Center for Global Health Policy and Politics）主任卡瓦纳（Matthew Kavanagh）也告诉法新社，「白宫宣称政府效率部揭露当局斥资5000万美元资助加萨购买保险套，这显非事实，也完全不合理」。

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