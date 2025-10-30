川普突下核试令 挑动国际敏感神经

（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今天结束亚洲行返回华府，但先前他突如其来下令启动核试，令人忧心新一波大国紧张情势升温。

川普是在南韩釜山与中国领导人习近平峰会前，透过社媒发布启动核试的消息。

不过川普这项宣布却留下许多未解之谜，尤以川普究竟指的是武器系统测试，还是真正进行核试爆等，均不明确。美国自1992年以来就未曾进行过核试爆。

副总统范斯（JD Vance）表示，美国必须测试核武库，确保能「真正发挥战力」，但他并未具体说明川普下令进行的是哪种类型的测试。

范斯在白宫对媒体表示「总统的声明本身已经很清楚」。

尽管如此，川普的声明仍被视为罕见的核武挑衅。

就在几天前，俄罗斯才宣布已测试可搭载核弹头、以核动力推进的巡弋飞弹及海上无人机。

川普在自家社媒「真实社群」（Truth Social）写道：「基于其他国家的测试计画，我已指示战争部同样开始测试我们的核武。」

川普还声称，美国拥有全球最多的核武，而且这项成就是他在第一任内达成。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）最新年度报告，俄罗斯现有5489枚核弹头，美国为5177枚，中国则有600枚。

川普在与习近平峰会前的相关贴文中表示，中国预计「在5年内就能追上」。