川普笑称不邀会被弹劾 女子冰球队婉拒出席国情咨文

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普开玩笑称，若不邀请美国女子冰球队出席国情咨文演说，他可能会「被弹劾」后，美国媒体报导，女子冰球队已经婉拒川普的邀请。

共和党与民主党两党成员传统上会邀请贵宾参加总统向国会发表的年度国情咨文（State of the Union）演说。川普（Donald Trump）在美国男子冰球队22日夺下奥运金牌后，已对其发出邀请。

美国女子冰球队则是于19日以2比1击败加拿大队，夺下2018年以来的首面金牌。

在网路上流传的一段影片中，可以听到川普在与男子队通话时开启扩音，邀请他们参加国情咨文演说，随后说道：「我们也得带上女子队，你们知道吧？」引发球员阵阵笑声。

川普继续说：「我真的相信，（如果不邀她们）我大概会被弹劾，好吗？」

目前尚不清楚男子队是否已正式接受邀请，但可以听到他们在电话中欢呼并回应「我们参加」。

美国「国家广播公司」（NBC）引述女子冰球队23日发表的声明表示，球员们将「无法参与」国情咨文演说。

声明中说：「我们由衷感谢对这支夺金女子队伍的邀请，并对认可她们卓越成就的举动深表感激。」

声明中进一步说明：「由于时间的关系，加上选手赛后已排定学业与职业行程，因此无法出席。」