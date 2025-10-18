川普签令延长汽车零件关税减免 中重型卡车将课25%税

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天签署命令，延长汽车制造商在进口车用零件时可减免部分关税的措施，并将于11月1日起对进口中型和重型卡车及相关零件课徵25%关税。

川普政府今年依据1962年贸易扩张法（Trade Expansion Act）第232条款启动调查，评估进口卡车对国家安全的影响。

川普过去多次运用这项权限，对多类进口商品展开调查后加徵关税，藉此促进国内制造业发展，并惩罚他认为占美国便宜的国家。至今受到影响的产业包括钢铁、铝材及汽车等。

不过根据白宫今天发布的命令，川普政府也延续今年4月放宽汽车产业关税的措施。

根据规定，车厂进口用于美国国内组装车辆的零件，可享有相当于车辆定价3.75%的关税抵减。这项减免原定自一年后起逐步缩减，最终取消，不过今天最新命令将3.75%的抵减计画延长实施到2030年，额度维持不变。中重型卡车也将有类似抵减机制，期限同样到2030年。

官方表示，这套制度主要是奖励在美国生产汽车的车厂。

虽然进口卡车很快将面临高额关税，但美国高层官员告诉媒体，符合美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）规定的卡车仍可享有部分优惠。

根据独立总体经济研究谘询公司凯投宏观（Capital Economics）先前估算，美国重型卡车进口78%来自墨西哥，15%来自加拿大。

根据即将实施的新制度，合乎USMCA规定的卡车，仅车辆中的非美国产部分需徵收25%的关税。至于符合资格的卡车零件可免关税进口，但商务部稍后仍将制定针对非美国产内容部分徵税的相关规定。

至于进口巴士方面，美国高层官员表示将徵收10%关税，但不适用USMCA优惠措施。