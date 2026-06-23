川普签行政命令 盼2028年打造科研量子电脑

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天签署两项行政命令，目标在于加速量子运算发展。这项尖端技术未来可能超越现今的超级电脑。

包括国际商业机器公司（IBM）、微软（Microsoft）及谷歌（Google）等美国主要量子电脑开发企业，都以在2029年前打造出全球首部大规模容错量子电脑为目标。

白宫科技政策办公室（Office of Science and Technology Policy）主任克拉茨欧斯（Michael Kratsios）说，川普签署的行政命令要求美国政府机构与民间企业合作，在2028年前研发出可用于科学研究的量子电脑。

传统电脑以「位元」储存资讯，而量子电脑使用的是「量子位元」，量子位元不像传统位元只能为0或1，而是能处于0与1的叠加状态，意味一个量子位元可以携带的资讯量更多。

这使得量子电脑能同步处理庞大资讯及「所有可能性」，理论上运算速度与效能都远超目前任何现有系统。不过，这种技术也可能破解现行保护电脑免于遭骇的加密系统，引发外界对恶意网路攻击的担忧。

不过，目前量子电脑的错误率仍然过高，尚无法在研究用途之外稳定运作。

一名白宫资深官员表示，与美国政府共同开发的量子电脑，性能可能略逊于民间企业承诺推出的商用版本。

这名官员说：「我们将推动研发具科学应用价值的量子电脑视为一个过渡阶段，这将是迈向未来更大规模、更强大系统的重要基石。」

川普签署的第2项行政命令则涉及网路安全及「后量子密码学」（post-quantum cryptography），也就是能抵抗强大量子电脑破解的加密技术。

克拉茨欧斯表示，这项命令将加速转换进程，目标是在2030或2031年前，将政府重要资讯系统转换为采用后量子密码学的加密机制。（编译：刘文瑜）