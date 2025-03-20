川普签行政命令关闭教育部

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天签署一份旨在关闭教育部的行政命令，这是美国右派数十年来的目标，他们希望各州能够不受联邦政府的影响来经营学校。

1979年成立的美国教育部若未经国会批准不得关闭，但川普（Donald Trump）的命令可能得以让教育部缺乏资金和人员。

白宫东厅（East Room）今天摆设了多张书桌，学童们坐在桌前围绕川普。他在签署命令后微笑着拿起文件，称这项命令将「开始永远消除联邦教育部」。

川普说：「我们将关闭它（教育部），而且会尽快关闭。它对我们没有好处。」「我们要把教育交回它所属的各州手中。」

川普在科技大亨马斯克（Elon Musk）及其政府效率部（DOGE）协助下，实施残酷的政府改革。签署行政命令关闭教育部，是川普迄今为止最激烈的举措之一。

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）、德州州长艾波特（Greg Abbott）等共和党籍领袖出席这场签署仪式。

民主党人和教育界则猛烈抨击川普的举措。联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，川普下令关闭教育部的命令「具破坏性和毁灭性」。

舒默说，「川普这项可怕的决定将影响教师、家长、学校领导人，并影响我们孩子所受教育的品质」，「法院必须采取行动维护法治，并制止川普暴虐夺权」。

川普一再要求废除教育部，称这是「一个大骗局」。他在第一个总统任期内曾提议关闭教育部，但国会没有采取行动。他的共和党同志长期以来寻求逐步削减教育部的资金与影响力。

川普1月重掌白宫后，新政府的教育部长麦马洪（Linda McMahon）是世界摔角娱乐公司（WWE）共同创办人兼前执行长。她曾为川普废除教育部的计画辩护，但承诺将持续提供国会拨出的联邦学校经费以协助低收入学区与学生。