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川普签行政命令 建立战略比特币储备

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（法新社纽约6日电） 美国总统川普今天签署行政命令建立「战略比特币储备」，强力支持这种曾被视为洗钱工具的货币。

川普政府的加密货币「沙皇」塞克斯（David Sacks）表示，这项政府储备被支持者称为「数位黄金库」，将由美国刑事程序中没收的数位货币组成。他在社群媒体X上强调，今天的举措履行了川普竞选时的承诺。

塞克斯在X发文表示，这些资产的使用「意味着不会让纳税人多花一毛钱。储备库在财政部监管下，负责管理政府的数位资产。」

他说，这项政策还允许商务部长和财政部长制定「预算中立策略」，以向储备库添加资产。

此消息一出，比特币价格最多下跌5个百分点，显然是因为这个计画并未涉及立即购买比特币，令市场感到失望。

明天将举行白宫峰会，加密货币企业高阶主管将出席，他们是让川普成功重返总统大位的重要金主。

加密货币支持者在2024年选举中大规模动员，回应前总统拜登政府对数位货币的疑虑，并帮助共和党在关键的参议院选举中获得胜利。

民主党籍联邦参议员墨菲（Chris Murphy）等川普的批评者，将川普的加密货币计画视为一条可能导致大规模腐败的途径。

墨菲在X发影片表示：「这就像川普公布他的Venmo或Cash App帐号，邀请企业和外国政府私下汇款给他。」他还称川普的加密货币计画为「纯粹的诈骗」。

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