川普级战舰15艘造价近9兆 美史上最昂贵舰队

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（法新社华盛顿5日电） 美国国会预算处（CBO）今天表示，美国海军规划建造的15艘「川普级」战舰舰队，预计成本高达2750亿美元（约台币8兆8611亿元），将成为美国史上最昂贵的军舰之一。

根据报告，计画中第一艘战舰以2026年价格计算，造价约234亿美元，后续14艘将于2056年前陆续建造，每艘平均花费约180亿美元。

相比之下，全球最大的航空母舰「福特号」（USS Gerald R. Ford）在2008年造价约133亿美元，若计入通膨，折合现值约200多亿美元。

美国总统川普于2025年12月宣布计画，将新型军舰群以自己名字命名，而依美国战舰的命名惯例，只赋予已故或卸任领导人。

国会预算处指出，「川普级」（Trump-class）战舰将重装武力，配备防空及对地攻击飞弹、极音速武器、核动力巡弋飞弹、雷射武器，以及电磁轨道炮（Railgun）。

这一系列战舰体型将远大于美军现役驱逐舰与巡洋舰，但排水量预估略小于最后一批于1990年代除役的「爱阿华级」战舰。

法新社报导，美国海军舰艇数量明显落后于中国。美国国会去年收到的报告指出，美方军事相关人士及观察家普遍忧心，中国造舰进度之快，已对美国形成压力。 （编译：纪锦玲）