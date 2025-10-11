川普结束今年第2次健检 回程向媒体竖起大拇指

2 分钟

（法新社华盛顿10日电） 79岁的美国总统川普（Donald Trump）今天结束今年第2次健康检查，并在返回白宫的途中被问及健检时，竖起大拇指。白宫预期会在稍晚公布健检细节。

川普目前是美国史上最年长的在位民选总统，他这次在华府近郊的华特里德国家军事医学中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受检查。他在检查过后，于返回白宫的途中被媒体问及健检如何时，竖起大拇指回应，不过他并未进一步说明。

川普这次健检与上一次白宫公布他罹患慢性静脉功能不全症状仅相距3个月，当时外界频繁揣测川普右手常见的瘀青与腿部肿胀。

白宫本周稍早表示，这次健检属于「年度」例行检查；不过报导指出，川普4月已接受过1次年度体检。

川普昨天在白宫椭圆形办公室（Oval Office）告诉媒体，他将接受「类似半年一次的健康检查」，并认为自己「身心状况极佳」。

共和党籍的川普，当时也发表他惯有的长篇抨击性谈话，也就是把自己的健康状况与历任总统相比，尤其是针对民主党籍的前任总统拜登（Joe Biden）。

川普昨天提到上次健检时表示，「我也接受了认知测验，这充满风险，因为如果我表现不好，你们就会大肆报导，不过我当时的成绩很好」。