川普网路发文 公开要求司法部起诉政敌

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天公开促请司法部对其政敌如谢安达和詹乐霞等人采取行动，批评人士认为此举破坏司法部传统的独立精神。

川普在显然是以司法部长邦迪（Pam Bondi）为对象的贴文中，就未对加州联邦参议员谢安达（Adam Schiff）与纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）采取法律行动感到愤怒。

谢安达与詹乐霞，还有其它几名同为民主党的官员，都遭到川普亲信、联邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）局长普尔特（Bill Pulte）指控伪造抵押贷款的申请文件。

川普表示，「我们不能再拖，这会损害我们的声誉和信誉。」

川普昨天解雇负责调查詹乐霞的维吉尼亚州东区联邦检察官希伯特（Erik Siebert）。据报，希伯特坚称没有足够证据指控詹乐霞涉犯抵押贷款诈欺罪。

「纽约时报」与美国其它媒体报导，希伯特昨天透过电子邮件通知同僚辞职。

川普今天表示，「我开除（希伯特）了，这是一件非常有力的案子，许多律师与法律专家都这么说。」川普显然是指对詹乐霞的调查。

过去几年，谢安达和詹乐霞分别领导对川普的调查，皆与川普有过冲突，川普称那些案子是政治猎巫。

时任联邦众议员的谢安达在川普第1个任期内，领导对川普首起弹劾审判的起诉工作，川普被指控施压乌克兰介入2020年大选。

另一方面，川普离开白宫后，詹乐霞对川普提起一项重大民事诈欺诉讼，指控他及其公司非法夸大财产，操弄房价以获得银行优惠贷款或保险条件。

川普今天写着：「他们弹劾我2次，并起诉我（5次！），这都毫无根据。正义必须伸张，现在！！！」

川普表示，他将提名白宫助理哈利根（Lindsey Halligan）接替希伯特职位。哈利根一直在领导对史密森尼学会（Smithsonian Institution）「分裂或党派叙事」内容的审查。