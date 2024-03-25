川普老谈美墨边境筑墙 墨西哥总统称行不通

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（法新社华盛顿24日电） 川普老爱将在美墨边境筑墙挂在嘴边，但墨西哥总统罗培兹欧布拉多在今天播出的访问中表示，这么做是行不通的，美国想阻止非法移民，必须就外交政策做出重大改变。

罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目「60分钟」（60 Minutes）中被问到，美国共和党籍前总统川普若在11月大选胜出，是否将兑现兴筑美墨边墙的承诺，罗培兹欧布拉多摇头。

他透过翻译说：「这行不通。」

罗培兹欧布拉多表示，川普在执政的最后一刻仍试图筑墙，但他向川普强调，走私者已经能在现有的障碍物下挖掘通道。

罗培兹欧布拉多发表这番言论之际，川普和拜登料将再度于美国总统大选对决，而非法移民问题也将再次成为选战中的热门议题。

现年70岁的罗培兹欧布拉多表示，在拜登要求下，他已协助确保使今年初企图进入美国的无证移民激增情况暂时减缓。

他说，部分原因是墨西哥对南部边境（管控）「更为谨慎」，而他也获得中美洲国家领导人协助。

罗培兹欧布拉多说：「然而，这只是短期的解决方案，并非长期可行。」他补充说，墨西哥希望美方「找出问题的根本原因，并认真审视它们。」

罗培兹欧布拉多告诉白宫，华府应每年斥资数十亿美元以减轻拉丁美洲贫穷问题、松绑对委内瑞拉和古巴极左派政府的制裁，并向居住在美国的数以百万计墨西哥人提供合法身分。

罗培兹欧布拉多说，若未经过如此彻底的改革，「（无证）移民将会持续涌向边境」。