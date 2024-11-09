川普胜选后 欧盟外长赴乌克兰重申支持

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（法新社基辅9日电） 欧洲联盟外交和安全政策高级代表波瑞尔今天抵达基辅，向乌克兰保证欧洲对其支持不变。他是美国共和党总统候选人、前总统川普胜选后，首位访问基辅的欧盟高层官员。

川普（Donald Trump）胜选带来许多变数，乌克兰和欧洲莫不绷紧神经，忧心川普可能喊停华府对基辅抵御莫斯科全面入侵的支持。

将于下月卸任欧盟（EU）外长一职的波瑞尔（Josep Borrell）告诉同行法新社记者，他们的「讯息相当明确，那就是欧盟将继续支持乌克兰」。

他说：「我们从一开始就支持乌克兰。这次是我任内最后一次访问乌克兰，我要传达相同讯息，即我们将尽己所能支持你们。」

川普在竞选期间，对美国向乌克兰提供巨额军事和金融援助提出质疑，并称自己能迅速达成协议，终结俄乌战争。

波瑞尔谈到：「没有人确知（美国）新任政府会做什么。」他指出，美国现任总统拜登（Joe Biden）还有2个月任期可以进行相关决策。

他还说：「但我们欧洲必须利用这个机会，打造强大团结的欧洲，而团结、强大且有能力采取行动的表现之一，就是我们在支持乌克兰方面所扮演的角色。」

根据德国基尔世界经济研究所（Kiel Institute）追踪统计，自俄罗斯2022年全面入侵乌克兰以来，欧洲合计挹注约1250亿美元（约新台币4兆313亿元）支持乌克兰，而美国独力援乌金额就高达逾900亿美元。

多数人认为保住美国这个单一最大金主，是确保乌克兰坚持下去的关键，尤其是在德、法等欧洲大国政局充满未知数之际。