川普胜选忧移民自美涌入 加拿大关注边界事态发展

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（法新社渥太华8日电） 加拿大有关当局今天表示，他们处于「高度戒备」状态，密切关注美国边界发展，为可能有移民从美国涌入做好准备。

美国总统当选人川普矢言将展开美国史上规模最大的驱逐行动，指控移民「污染我们国家的血液」。他在2017年到2021年第一个总统任期期间，有数以万计的移民北漂涌入加拿大，其中包括失去美国保护的海地人。

加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police）发言人波尔瑞尔（Charles Poirier）警长告诉法新社：「我们处于高度戒备状态。」

他说：「我们都在密切关注边界，看看会有什么发展…因为我们知道川普对移民的立场，可能会导致非法且非正规移民涌入加拿大。」

在渥太华，加拿大副总理方慧兰（Chrystia Freeland）今天与一群部长见面，这些部长负责处理加拿大与即将上任的川普政府间可能出现的棘手问题。

方慧兰称加拿大已为入境移民数可能增加做好准备，试图安抚民心。她在会后记者会上说：「我们有个计画。加拿大人必须知道…我们的边界安全无虞，由我们控制。」方慧兰没有提供相关计画的细节。

加拿大正在削减国内接纳移民的目标，同时也在关注可能涌入的移民潮。总理杜鲁道（Justin Trudeau）的政府表示，在国家加强关键基础设施与社会服务的同时，希望让人口成长速度减缓下来。