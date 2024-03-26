川普艳星封口费案申请延期遭拒 法官令4/15选陪审团

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（法新社纽约25日电） 美国前总统川普艳星封口费案，纽约法官今天驳回延后开庭的请求，并下令4月15日展开陪审团选任程序。

换句话说，再过3周，川普就将成为首位面对刑事庭审的美国前总统。

承审法官莫城（Juan Merchan）驳回川普律师团队欲进一步延后艳星封口费案庭审日期的诉求，并下令于4月15日展开陪审团选任工作。

这位共和党籍总统参选人痛批，这场即将展开的庭审和所有针对他的案件都是民主党籍现任总统拜登的「选举干预」手段。

川普说：「我不晓得你们怎么能在选举期间进行庭审。这不公平。」

川普面临多起刑事诉讼，除了纽约的封口费案，还有佛州的机密文件案、乔治亚州的试图推翻选举结果案，以及华府的国会暴动案。

虽然川普成功让其他案件的庭审延期，但法官莫城今天针对封口费案做出决定后，等于启动了庭审程序，外界将有可能看到一位前总统兼极有可能再度入主白宫的参选人沦为一名重罪犯。

当媒体问川普是否会在封口费案中出庭作证时，川普说自己「出面作证毫无问题」。

77岁的川普今天虽在刑事诉讼上遭遇挫折，在民事案却有斩获。他今天在纽约的金融诈欺案中，原本可能让他破产的4.54亿美元保证金获法官砍至1.75亿美元，并有额外10天时间筹出这笔钱。

他说：「我十分尊重上诉部门的这项决定，我将在10天内迅速以现金和担保债券或证券等支付1.75亿美元。」